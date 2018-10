Erwartungen an Kaufpark Delmenhorst nicht erfüllt MEC öffnen

Am Kaufpark wird Richtfest gefeiert: Im März 1973 herrschte bezüglich des Vorzeigeprojekts an der Langen Straße noch großer Optimismus. Foto: dk-Archiv

Delmenhorst. Es waren hochfliegende Träume, die sich mit dem Kaufpark an der Langen Straße verbanden – die heutige Realität sieht dagegen trist aus in der längst in einen Dornröschenschlaf gefallenen Ladenpassage.