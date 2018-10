Moderator Stefan Schölermann (NDR-Info) führte die Diskussion mit Saskia Kamp (Diakonie), Martin Göske (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus), Deniz Kurku (SPD), Jürgen Schulenberg (Breites Bündnis gegen Rechts) und Andreas Kemper (Soziologe). Foto: Marie Busse

Delmenhorst. Die AfD ist vor zwei Jahren aus dem Stand mit sieben Vertretern in den Rat eingezogen – das beste Ergebnis in Niedersachsen. Warum die Partei, trotz eindeutig rechter Tendenzen, so viele Menschen erreicht und ob die Demokratie in Gefahr ist, darum ging es am Donnerstagabend bei einer Podiumsdiskussion in der Delmenhorster Markthalle.