Delmenhorst. Über 700 Euro für nichts hat ein Handwerker von einer Delmenhorsterin verlangt und zum Teil auch bekommen. Es ist nicht die einzige Abzocke dieser Art.

Immer wieder werden Delmenhorster in einer Notlage im Haushalt Opfer von Betrug. Laut Henning Scheer von der Polizeiinspektion Delmenhorst komme es regelmäßig zu Betrugsdelikten im Zusammenhang mit der Abrechnung handwerklicher Leistungen. „Diese differieren untereinander in ihrer Art und Weise, jedoch alle mit dem Ziel, entweder mehr Geld für eine Leistung zu erhalten als üblich oder Geld zu erhalten und keine Leistung zu erbringen.“

Aktueller Fall in Delmenhorst

29 Fälle von Betrug finden sich in der Statistik der Polizeiinspektion Delmenhorst für 2017, sogar 36 für das Vorjahr. Ein aktueller Fall wurde nun dem dk zugetragen, über den sich der Delmenhorster Handwerker Rainer Grashorn, Fachmann für Sanitärinstallation, ärgert. Er sieht damit das Ansehen seines Berufsstands gefährdet. Die Mutter seines Gesellen, die anonym bleiben möchte, habe ein verstopftes Rohr im Badezimmer gehabt und glücklicherweise eine Versicherung, die derartige Schäden abdeckt. Die heuerte eine Firma an, die angeblich bundesweit Handwerker vermittelt. Ein junger Mann erschien und fing an zu arbeiten. Er demontierte die Toilettenschüssel und Rohre und begann, mit einer Spirale zu arbeiten. Dann sagte der junge Mann, dass er die Verstopfung nicht lösen könnte, er müsse erst eine Spezialkamera holen. 701,03 Euro sollte die Reparatur bereits zu diesem Zeitpunkt kosten.

Preise viel höher als normal

„Abzocke“ nennt das Rainer Grashorn, der für die Behebung des selben Problems insgesamt rund 80 bis 100 Euro berechnet hätte. Normalerweise hätte die Kundin die Rechnung gar nicht bekommen sollen, sondern der Auftraggeber, ihre Versicherung. Doch die Kundin ließ sich dazu bewegen, 350 Euro zu bezahlen. Außerdem bescheinigte sie dem Mann tadellose Arbeit auf der Rechnung, auf der sich weder Telefonnummer noch Adresse der Firma finden lassen.

Arbeit unvollendet

„Danach kam der Mann nicht wieder“, ärgert sich Rainer Grashorn, der eine solche Abzocke in Notlagen auch von unseriösen Schlüsseldiensten kennt. Die Toilettenschüssel blieb in der falschen Ecke des Raumes stehen, Rohre lagen herum und die Verstopfung war nicht beseitigt. „Um das Problem hat sich dann ihr Sohn, mein Geselle, gekümmert.“

Polizei hilft im Zweifelsfall

Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern an. „Eine Straftat kann sehr wohl vorliegen. Der zur Rede stehende Sachverhalt wurde als Betrug zur Anzeige gebracht und wird entsprechend verfolgt“, heißt es bei der Polizei Delmenhorst. In einigen Fällen, wenn der Rechnungsbetrag in einem auffälligen Missverhältnis zur Leistung stehe und dabei die Unerfahrenheit oder Willensschwäche des Geschädigten ausgenutzt werde, komme aber zusätzlich zum Betrug auch der Straftatbestand Wucher in Betracht. Vier Fälle wurden bei der Polizeiinspektion im vergangenen Jahr zur Anzeige gebracht. Im Zweifelsfall sollte immer die Polizei hinzu gerufen werden. Seriöse Handwerker sollten damit kein Problem haben.

Firma ist bundesweit aktiv

Im Internet lassen sich einige Erfahrungsberichte zu einer Firma mit einer Masche finden, die der in diesem Fall sehr ähnlich ist. Sie ist bei vielen Suchanfragen zu Problemen mit Verstopfungen das erste Suchergebnis bei Google. Außerdem hat die der Redaktion vorliegende Handwerker-Rechnung aus Delmenhorst verblüffende Ähnlichkeit mit denen auf der Internet-Seite der Firma. Das dk versuchte mehrmals, mit dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen, doch dort war man zu einem Gespräch nicht bereit. Mehrmals wurde schnell aufgelegt.