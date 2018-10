Delmenhorst/Oldenburg. Der wegen einer Messerstecherei an der Bahnhofsstraße in Delmenhorst angeklagte 20-Jährige kommt mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten davon. Das entschied am Freitag die Jugendkammer des Oldenburger Landgerichts.

Angeklagt war der junge Delmenhorster wegen versuchtem Totschlag, verurteilt wurde er letztlich nur wegen gefährlicher Körperverletzung.

Auch die Staatsanwaltschaft bestritt nach Ende der Beweisaufnahme eine Tötungsabsicht des Angeklagten. Dieser hatte ausgesagt, seinen 18-jährigen Kontrahenten – den er mit einem Klappmesser an der Schulter verletzte – bei der körperlichen Auseinandersetzung um fünf nicht zurückgezahlte Euro am 12. März nicht habe töten zu wollen. Das Messer habe er gezogen, als er am Boden lag und sich vor weiteren Schlägen schützen wollte. Das bestätigten auch Zeugen. Zudem habe er unter dem Einfluss von Ecstasy und Cannabis gestanden.

Drei Zeugen im Alter von 17 bis 20 – darunter der Geschädigte – hatten sich am ersten Prozesstag Widersprüche verwickelt. Sie wirkten unsicher und sagten inhaltlich teilweise etwas komplett anderes aus als kurz nach der Tat bei der Polizei. Mutmaßlich wollten diese Zeugen den Angeklagten erst schwer belasten, nach der Versöhnung der Streitenden einige Tage nach dem Vorfall nun schützen.

Aus Messer wird Scherbe

So wurde aus einem langen Springmesser (Aussage bei der Polizei) eine Scherbe (Aussage vor Gericht). Der Angeklagte, der vier Monate in Untersuchungshaft gesessen hatte, hatte von Anfang an von einem Klappmesser gesprochen. Landgericht und Staatsanwaltschaft glaubten dem 2014 alleine aus Aleppo/Syrien geflüchteten 20-Jährigen, der zum Prozessauftakt ausführlich Stellung bezog, aber am Ende dennoch. Den Zeugen droht jetzt ein Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage vor Gericht.