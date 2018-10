Die Pläne der AfD, eine Meldeplattform für vermeintlich gegen das Neutralitätsgebot verstoßende Lehrer einzurichten, hat heftige Kritik hervorgerufen. Die Debatte ist auch in Delmenhorst angekommen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Delmenhorst. Mit deutlichen Worten hat Ratsherr Uwe Dähne (UAD) in der Sitzung des Schulausschusses am Donnerstagabend Pläne der Landes-AfD kritisiert, auch in Niedersachsen eine Meldeplattform gegen Lehrkräfte zu planen, die sich kritisch gegenüber der Partei äußern.