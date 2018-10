Delmenhorst. Kinder der Delmenhorster Grundschule an der Beethovenstraße sollen wieder sportlicher werden – durch Seilspringen. Das Projekt „Skipping Hearts“ war am Freitag, 19. Oktober, zu Gast.

„Die Kinder sind ganz klar unsportlicher geworden“, sagt Konrektorin Helena Kunstin, die seit 14 Jahren an der Grundschule arbeitet. „Sie haben immer weniger motorische Grundfertigkeiten.“ Es hapere etwa am Stehen auf einem Bein oder dem Rückwärtslaufen. „Seilspringen ist da schon sehr komplex.“ Vielen Kindern falle es schwer.

Und tatsächlich, während des zweistündigen Kurses für eine dritte Klasse am Freitagvormittag geben ein paar Kinder zwischenzeitlich auf und sitzen am Rand. „Die Frustrationstoleranz ist manchmal nicht so hoch“, erklärt Marlene Sack, die an der Schule Sport unterrichtet.

Das macht den Kindern Probleme

„Die Klasse hat noch Schwierigkeiten“, stellt auch Ronny Steinbrück fest. Der 35-Jährige ist für das Projekt „Skipping Hearts“ der Deutschen Herzstiftung als Trainer vor Ort. Probleme lägen insbesondere in der Aufmerksamkeit, dem Rhythmusgefühl und der Wahrnehmung.

„Seilspringen kann man aber schnell lernen“, versichert Steinbrück. „Die Sportart ist allerdings in Vergessenheit geraten.“ Auf dem Plan stehen die Grundlagen – einzeln, mit Partner und mit langem Seil. Vor allem soll der Kurs zum Bewegen anregen und über den Zusammenhang zwischen Bewegung und Herzgesundheit aufklären.

Auswirkungen im Schulalltag

Mangelnde Sportlichkeit macht sich laut der Konrektorin auch im Schulalltag bemerkbar. Zum Beispiel in gestiegener Unruhe und mangelender Feinmotorik, etwa beim Basteln. Mögliche Gründe sind laut Kunstin, dass die Kinder weniger draußen spielen und oftmals nicht mehr im Verein Sport treiben. Die Grundschule hat sich ihr zufolge deshalb auf die Fahne geschrieben, Bewegung zu fördern. So findet das Projekt „Skipping Hearts“ schon zum dritten Mal statt. „Motiviert sind die Kinder auf jeden Fall“, sagt Kunstin.