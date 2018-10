Delmenhorst. Er fuhr gegen die Stoßstange eines geparkten Wagens – um den Schaden aber kümmerte er sich nicht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei meldet eine Unfallflucht an der Syker Straße. Den Beamten zufolge entdeckte der Halter eines roten Mazda 323 nachdem er seinen Wagen am Donnerstag von 10 bis 14.30 Uhr an der Syker Straße abgestellt hatte nach der Rückkehr zu seinem Wagen, dass dieser beschädigt war. Die vordere Stoßstange wurde in Höhe der Lüneburger Straße angefahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1500 Euro.

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden. Mögliche Zeugen melden sich unter (04221) 15590 bei der Polizei.