Delmenhorst. Bei einem Unfall auf der Bremer Straße in Delmenhorst ist am Donnerstag, 18. Oktober hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Hoher Sachschaden ist am Donnerstagabend um 19.44 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Laut Polizeibericht fuhr ein 42-jähriger Bremer mit seinem Skoda auf der Bremer Straße Richtung Bremen. In Höhe der Tannenbergstraße geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Toyota einer 72-jährigen Frau aus Delmenhorst kam.

Airbags in Toyota ausgelöst

Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Wagen war jeweils die linke Fahrzeugfront stark eingedrückt und die linken Vorderräder zerstört. Im Toyota hatten sich zusätzlich die Airbags ausgelöst. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.