Delmenhorst. Seit den Sommerferien ist die Klasse 1a der Käthe-Kollwitz-Schule offizielle Hundeklasse. Mehrmals die Woche kommt hier Schulhund Sam zum Einsatz und unterstützt die Kinder beim Lernen.

Mittwochmittag, kurz vor 12: Die 1a der Käthe-Kollwitz-Schule steckt mitten im Matheunterricht. Die Blicke der Kinder gebannt auf sich gerichtet, kramt Klassenlehrerin Cathrin Witte in einer Tüte herum, um die nächste Aufgabe vorzubereiten. Vor ihren Füßen liegt ein schwarzer Border-Collie-Mischling, der sie aufmerksam anschaut und ganz genau weiß, dass es gleich losgehen wird. Denn gerechnet wird heute nicht mit Rechenstäbchen – sondern Hundefutter. Und Hund Sam als Assistenten – dem offiziellen Schulhund der Käthe-Kollwitz-Schule.

Lohn wird verspeist

Wenn Sam dabei ist, ist der Unterricht anders als sonst. „Wenn ich zehn Leckerlis habe und Sam drei davon gebe, wie viel habe ich dann noch?“ Fieberhaft fangen 22 Mädchen und Jungen an zu rechnen, geht es um Sams Leckerlis, sind alle hochkonzentriert. „Sieben!“, ruft der kleine Benny schließlich. Und schon darf „Professor Sam“ seinen ersten Lohn verspeisen.

Lernen, Lachen, Schmusen, Bellen

Seit den Sommerferien ist die 1a der Käthe-Kollwitz-Schule voll auf Hund ausgerichtet. „In dieser Klasse wird gelernt, gelacht, geschmust und gebellt“, heißt es schon an der Klassenzimmertür. Zwei- bis dreimal die Woche sitzt der vierbeinige Sam mit im Unterricht, ein netter Kerl mit feuchter Nase, der als ausgebildeter Schulhund in Mathe, Deutsch und Co. unterstützt. Ob Silbenlernen, Plus und Minus oder Vokabeln – ist Sam dabei, fällt den Kindern vieles leichter. „Sie haben vor allem mehr Spaß an den Aufgaben“, schildert Klassenlehrerin Cathrin Witte, bei der Sam eigentlich lebt und die mit ihm die Ausbildung zum Schulhund gemacht hat. „Und sie sind viel aufmerksamer.“

Der Schulhund an der Käthe-Kollwitz-Schule hat vieles verändert. Foto: Bettina Dogs-Prößler



Lernen wird aufregender

Mit Sam wird ödes Rechnen zum aufregenden Spaß und das laute Vorlesen ein Klacks. „Kein Kind würde auf die Idee kommen zu fragen: Können wir noch mal den Silbenteppich lesen? Machen wir das jedoch als Spiel mit dem Hund, kommen die Kinder von selbst und fragen, ob wir es das nächste Mal wieder machen können“, sagt Witte. In dem Spiel stupst Sam mit seiner Nase auf einen Schaltknopf an der Wand, wodurch in einem Behälter am Platz der Kinder kleine Papierschnipsel freigegeben werden. Auf denen stehen dann Silben, Vokabeln, Zahlen oder Aufgaben, die vorgelesen oder gelöst werden müssen. „Es ist im Vorfeld zwar mehr Arbeit, den Unterricht vorzubereiten, aber die Kinder behalten es so besser“, schildert die 31-Jährige.

Hund darf sich zurückziehen

Maximal 20 Minuten am Stück ist Sam, den alle in der Klasse „Professor Sam“ nennen, im Einsatz, die übrige Zeit liegt er irgendwo im Klassenraum, mal bei seinem Frauchen, mal bei einem der Kinder. Oder er zieht sich zurück in seine Hundebox in der Ecke. „Das ist sein Bereich, da dürfen die Kinder nicht hin. Und das respektieren sie auch.“ Eineinhalb Jahre hat Sams Ausbildung zum Schulhund gedauert, in dieser Zeit hat Witte unter anderem gelernt, wie ein Klassenraum hundegerecht eingerichtet sein muss. „Zum Beispiel muss ein Ruhebereich vorhanden sein, der räumlich vom Rest des Klassenzimmers abgetrennt ist.“ Aber auch über das Verhalten von Hunden in Stresssituationen hat Cathrin Witte viel gelernt, und wie sie gemeinsam mit ihrem Assistenten auf vier Pfoten didaktisch wertvolle Lernspiele gestaltet. „Mein Eindruck ist, dass die Kinder ruhiger sind, wenn Sam dabei ist.“ Und manchmal auch mutiger. „Einem Kind hat er tatsächlich die Schulangst genommen, indem es mit ihm spazieren gehen durfte. Das Kind kam dann so nach einiger Zeit wieder gern zur Schule.“

Helfer für Sozialpädagogen

Auch in der sozialpädagogischen Schularbeit ist Sam ein wertvoller Helfer, etwa bei Einzelgesprächen mit schwierigen Schülern. Witte: „Über den Hund gibt es definitiv einen leichteren Zugang zu den Kindern. Bei ihnen spricht er ihre emotionale Seite an.“

Gewöhnungszeit war nötig

Auf den tierischen Unterricht sind die Kinder im Vorfeld vorbereitet worden. „Dazu haben wir ihnen Zeit gelassen, mit dem Hund in den Kontakt zu treten“, erklärt Witte. „Vielen war Sam am Anfang nicht geheuer, die Kinder konnten freiwillig entscheiden, ob sie näherkommen wollen oder nicht.“

Streicheln statt Pause

Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Wie im Flug ist der Unterricht vergangen, die Pause hat längst begonnen. Doch an dem geduldigen Sam hängt noch immer eine kleine Traube von I-Männchen, die ihm behutsam über Kopf, Rücken und Bauch streicheln und mit Pause nichts im Sinn haben. So ist das in einer Hundeklasse. Hier läuft alles ein wenig anders.