Delmenhorst. Für den Bau der neuen Kita an der Moorkampstraße in Delmenhorst muss zunächst umfangreich Boden abgetragen werden. Auf dem Gelände sind krebserregende Stoffe gefunden worden.

Der derzeitige Boden, auf dem die Kita an der Moorkampstraße stehen soll, ist mit krebserregenden Stoffen kontaminiert. Das wurde bei der vergangenen Sitzung des Umweltausschusses deutlich. Bevor die Kita gebaut werden soll, muss der Boden abgetragen werden. Mittlerweile ist mit den ersten vorbereitenden Arbeiten auf dem Areal begonnen worden.

Alte Dachpappen möglicherweise Ursache

In dem Boden lagern sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK. Sie sind krebserregend – und aus jüngster Vergangenheit bekannt: Erst vor einem Monat warnte der Delmenhorster Laborbesitzer Gary Zörner vor diesen Stoffen, als der Moorbrand bei Meppen Rauch ausstieß, der laut Zörner PAK’s enthalten hat und nach Delmenhorst geweht wurde. PAK’s sind unter anderem auch Bestandteil älterer Dachpappen – bitumenhaltiger wasserabweisender Auflagen auf Gebäuden. Die Vermutung der Stadt ist derzeit, dass die PAK-Konzentration im Boden der künftigen Kita durch das Abladen dieser Dachpappen entstanden sein könnte. Andere Möglichkeiten wären Bitumen oder Altfarben. Das Waldstück zwischen Moorkampstraße und Overbergstraße, auf dem die Kita gebaut werden soll, und auch Teile eines anderen stadteigenen Grundstückes auf der anderen Seite der Overbergstraße seien „flächendeckend über dem Schwellenwert“, erklärte Jürgen Müller-Schönborn, Leiter des Fachdienstes Umwelt bei der Stadt. Mit einer Nutzung des Geländes als Kita sei das nicht vereinbar.

Boden bis zu 35 Zentimeter tief muss weg

Auf dem Kita-Gelände zwischen Overbergstraße und Moorkampstraße müsse der Boden deshalb bis zu einer Tiefe von 35 Zentimeter ausgetauscht werden. Auch deshalb würden die Bäume auf dem Areal gefällt werden, wie es eine Vorlage über den Bauplan der Kita feststellte, der vom Stadtrat bereits im Sommer zur Kenntnis genommen und so beschlossen worden war. Der Punkt wurde im Ausschuss auf Nachfrage von Ausschusschefin Eva Sassen nochmals aufgegriffen. Sie hatte nämlich die Möglichkeit erwogen, dass auch auf der anderen Seite der Overbergstraße gebaut werden könne, wie sie auf dk-Nachfrage erklärt. Dass nun auch auf der anderen Seite der Straße der Boden verschmutzt ist, lässt diese Alternative ins Leere laufen. Auf dem künftigen Kita-Gelände sind nun bereits Arbeiten zum Entfernen des Unterholzes im Gange.

Flächendeckende Belastung

Tieferliegende Belastungen seien in dem Boden nicht gefunden worden, erklärt die Stadt. Eine genauere Verortung eines genauen Verschmutzungsherdes könne nicht vorgenommen werden. Es hatte auf der ganzen Fläche verteilt zwölf Proben gegeben. Ob es sich demnach möglicherweise um eine lange zurückliegende, illegale und entsprechend großflächige Abladung von Bauschutt handeln könnte, konnte die Stadt nicht sagen. Die Stadt habe zwar Interesse daran, mögliche Verursacher zu finden, so Stadtsprecher Timo Frers. Eine Recherche über illegale Schuttablagerungen sei aber wegen des langen infrage stehenden Zeitraumes, in dem Schutt abgeladen worden sein könnte, sehr schwer.

Der Zeitplan, in der die Kita gebaut wird, werde nach bisheriger Info der Stadt nicht verändert. Nach den Baumfällarbeiten soll im Frühjahr mit dem Abtragen des Bodens und damit mit den Tiefbaumaßnahmen begonnen werden. Die Kita soll im vierten Quartal 2020 fertig werden und dann Platz für 105 neue Krippen- und Kindergartenplätze bieten. Die Kosten betragen – einschließlich des Abtragens des Bodens – nach derzeitiger Rechnung 3,25 Millionen Euro.