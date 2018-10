Die Anonymen Alkoholiker in Delmenhorst treffen sich in sieben Gruppen an fünf Tagen in der Woche. Kontakt unter www.anonyme-alkoholiker.de. Das Fest zum 45-jährigen Bestehen am 28. Oktober im Haus Adelheide an der Abernettistraße läuft von 14 bis 17 Uhr. Dabei wird der Chefarzt der Fachklinik Bassum, Gunther Eichstädt, einen Vortrag halten. Bürgermeisterin Antje Beilemann wird ein Grußwort sprechen.