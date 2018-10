Delmenhorst. 1500 Euro Schaden hat ein Unbekannter an der Straße „Tiefer Weg“ in Delmenhorst verursacht. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Ein schwarzer Toyota Avensis ist in der Straße ‚Tiefer Weg‘ in Delmenhorst beschädigt worden. Das Auto wurde am Mittwoch, 17. Oktober, gegen 15 Uhr an der Straße abgestellt. Am Donnerstag, 18. Oktober, gegen 7.45 Uhr wurden Unfallschäden am Fahrzeug festgestellt. Die linke Fahrzeugfront war laut Polizeiangaben verbeult und verkratzt. Der entstandene Schaden wurde auf rund 1500 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht

Wer Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04221) 155 90 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.