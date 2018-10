Delmenhorst. Ein Transporter ist in Delmenhorst aufgebrochen worden. Aus dem Innenraum wurden Werkzeuge gestohlen.

Ein weißer Transporter von Ford ist in der Zeit von Dienstag, 16. Oktober, 20 Uhr, bis Mittwoch, 17. Oktober, 05.30 Uhr, in Delmenhorst aufgebrochen worden. Der Ford Transporter wurde auf einer Stellfläche im Brendelweg (Höhe Dünsener Straße) abgestellt. Am nächsten Morgen stellte der Fahrzeugführer laut Polizeiangaben fest, dass die Heckscheibe beschädigt war, auf den Laderaum zugegriffen und diverse Werkzeuge entwendet wurden.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.