Zur Unterstützung der Wunschbaumaktion gibt es einen Poetry Slam in der Markthalle. Symbolfoto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild

Delmenhorst. Mit selbst geschriebenen Texten treten Poetry-Slammer am Donnerstag, 15. November, um 19 Uhr in der Delmenhorster Markthalle gegeneinander an. Bereits zum zweiten Mal stellen sich die Wortakrobaten für die Aktion „KinderWunschBaum“ dem Wettbewerb.