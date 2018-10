Delmenhorst. Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs im Iprump. Dort brachen am Mittwoch Täter in ein Haus ein.

Unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Haus an der Straße Am Deich eingebrochen. Laut Polizei schlugen die Täter zwischen 13 und 18 Uhr zu. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt. Ob die Täter etwas gestohlen haben, konnte noch nicht gesagt werden. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (04221) 15590 zu melden.