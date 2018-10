Delmenhorst. Die finanziell angeschlagene Stadt Delmenhorst freut sich über Entlastung in Millionenhöhe: Das Land und die Unternehmen überweisen mehr Geld an die Stadtkasse.

Die Bürger in Delmenhorst können sich darauf freuen, dass ihre bislang klamme Stadt bald endlich wieder Geld in Schulen, Kitas, Gesundheitsversorgung und mehr stecken kann. Das zumindest ist die frohe Botschaft des Rathauses am Mittwoch, 17. Oktober 2018. Ein warmer Geldregen von rund sieben Millionen Euro macht es möglich: Unverhofft sprudeln die Einnahmen bei der Gewerbesteuer um 3,5 Millionen Euro mehr, das Land Niedersachsen überweist Delmenhorst unerwartet zusätzliche 2,4 Millionen Euro und der Rest ist auf geringere Zinslasten und einen geringeren Einbruch bei der Vergnügungssteuer zurückzuführen. Das teilten Erster Stadtrat Markus Pragal, Kämmerin Petra Gerlach und Finanzchef Thomas Bruns erfreut mit.

Investitionsstau

Das Geld kann zwar nicht sofort ausgegeben werden und wird zunächst zum Abbau finanzieller Altlasten verwandt. Jedoch versetzt es die Stadt nach Ansicht der Verwaltung in die Lage, „in den nächsten Jahren die finanzielle Handlungsfähigkeit zurückzuholen und wieder einen Überschuss zu erwirtschaften. Pragal kündigte an, die Stadt werde sich nicht auf diesem „Einmaleffekt“ ausruhen, sondern „hart daran arbeiten, die Ausgaben zu verringern und die Einnahmen zu erhöhen“. Delmenhorst habe einen erheblichen Bedarf an Investitionen. Das sind die Eckdaten der aktuellen Stadtfinanzen: 260 Millionen Einnahmen/Ausgaben, 115 Mio. Investitionskredite, 21 Mio. Fehlbeträge aus 2017, 16 Mio. Investitionsausgaben, 9 Mio. Haushaltsreste.