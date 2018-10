Sie ist zurück, die „Queen of Comedy“. Zehn Jahre nach ihrem Schlaganfall, der für sie alles verändert hat, ist Gaby Köster, das kölsche Mädchen mit dem Kämpferherz, zurück auf den Comedy-Bühnen. Mit ihrem aktuellen Solo-Programm „Sitcom“ schaut sie am Donnerstag, 8. November, ab 20 Uhr in der Divarena vorbei.

dk: Gaby, im Jahr 2008 hättest Du mit Deinem Programm „Wer Sahne will, muss Kühe schütteln“ in Delmenhorst auftreten sollen. Dann kam, wie du sagst, dieser „drecksdrisselige Schlaganfall“ dazwischen.Die Tour musste abgebrochen werden.

Gaby Köster: Da muss ich mich jetzt erstmal bei allen Delmenhorstern entschuldigen für die langjährige Verspätung. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt zehn Jahre später mit meinem aktuellen Programm doch noch nach Delmenhorst schaffe.

Du hast Jahre gebraucht, um Dich nach dem heftigen Schlaganfall zurück ins Leben zu kämpfen, bist noch heute körperlich stark beeinträchtigt. Da fragen sich natürlich viele: Warum tut sie sich das an, die Gaby? Eine Tour durch die Lande? Diese ganze Anstrengung?

Also ich find dat jot. Ich komme mal vor die Tür. Wat soll ich denn zuhause? Und es ist ja auch mein Beruf. (lacht)

Du hast die Bühne, den Kontakt zum Publikum also vermisst?

Aber klar. Ich mache dat ja alles für die Leute. Ich musste aber erst wieder einigermaßen bewegungsfähig werden. Das hat seine Zeit gebraucht. Und die TV-Landschaft hat sich auch verändert. Also bin ich unterwegs und versuche, den Leuten und mir einen tollen Abend zu bereiten.

Dein aktuelles Programm, mit dem Du nach Delmenhorst kommst, heißt „Sitcom“. Was steckt hinter dem Titel?

Na, es heißt „Sitcom“, weil ich sitzen muss. Comedy im Sitzen. (lacht)

Worum geht es?

Um alles. Querbeet. Natürlich auch um Politik, um Trump zum Beispiel. Meine Mutter, sie ist bald 80, sagt immer: „Den Donald, den hat die Melania doch im Schrottwichteln gewonnen.“ Anders kann sie sich das nicht erklären. Und wahrscheinlich hat sie recht.

Die ersten Reaktionen auf Dein Bühnen-Comeback zeigen, dass Dir viele Fans die Treue gehalten haben. Dabei gab es auch durchaus negative Kritiken in den Medien. Sie soll lieber Bücher schreiben, statt auf die Bühne zu gehen, hieß es.

Ich mache mein Bühnenprogramm nicht für Kritiker, sondern für mein Publikum. Wenn Kritiker schlechte Laune haben, dann sollen sie sehen, dass sie daran arbeiten. Das ist nicht mein Problem. Und die Bücher schreibe ich ja auch.

Was Deine Fans an Dir schätzen, ist Deine Art. die rheinische Frohnatur, die direkte kölsche Sicht aufs Leben. Wie sehr hilft Humor, um Lebenskrisen zu meistern?

Mein Humor hat mich auch in den dunkelsten Stunden am Leben erhalten. Humor ist ein Ventil, man kann mal Dampf ablassen. Ich bin, was den Humor anbelangt, genetisch ganz gut eingepackt. Als kölsches Mädchen muss das wohl so sein. Wir Kölner sind alle naturbesoffen.

Siehst Du Dich auch als Vorbild? Dein Buch „Ein Schnupfen hätte auch gereicht – meine zweite Chance“, das auch verfilmt wurde, geht in diese Richtung. So nach dem Motto: Schaut her, Leute. Man kann mit Humor auch das tiefste Tal überwinden?

Ich freue mich auf jeden Fall, wenn mir Menschen sagen, dass ich ihnen mit meiner Lebensgeschichte Mut gemacht habe, Krisen zu überstehen, den Lebensmut zu behalten. Dann hatte der ganze Scheiß mit dem Schlaganfall am Ende doch einen Sinn.

Du bist früh als „Queen of Comedy“ bezeichnet worden. Zu einer Zeit, als Comedy noch sehr männerdominiert war. Zuletzt drängen mehr Frauen auf die Comedy-Bühne. Wie schätzt Du das ein?

Ja, Frauen können lustig sein. Wenn sie schon nicht einparken können... Aber im Ernst: Es gibt viele Männer, die sind unlustig. Und es gibt viele lustige Frauen. Carolin Kebekus mag ich sehr. Die ist geradeheraus. Lisa Feller ist auch gut, die sehe ich gern, die ist tough. Die Zeit ist reif für mehr Frauen auf den Comedy-Bühnen!

Und bei den Männern? Hast Du da Favoriten?

Torsten Sträter sticht für mich heraus. Der ist wahnsinnig gut. Und Atze Schröder natürlich, der ist immer noch große Klasse. Die treffen genau meinen Humor.