Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch an der Steller Straße in Delmenhorst. Foto: Nicolas Armer/dpa

Delmenhorst. Ein Gerüstbaubetrieb an der Steller Straße in Delmenhorst war in der Nacht von Montag auf Dienstag das Ziel von Einbrechern. Die Polizei sucht Zeugen.