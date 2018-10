Lassen Fakenews auf Yoga treffen: Tina Häusermann und Fabian Schläper als das Duo „Zu Zweit“. Foto: Roger Richter

Delmenhorst. Fakenews ist im Donald-Trump-Zeitalter fast allgegenwärtig. Was liegt also näher, aus dem Thema eine Comedy-Show zu machen? Am Freitag, 30. November, 20 Uhr, sind Tina Häusermann und Fabian Schläper, alias „Zu Zweit“, mit ihrem neuen Programm „Fake News“ in Delmenhorst zu Gast.