Delmenhorst Die alte Bausubstanz ist Geschichte, stattdessen ist das August-Jordan-Haus wieder auf dem neuesten Stand. Zehn Millionen Euro wurden investiert. Die neue Herausforderung ist nun die, neue Pflegekräfte zu finden.

Ein Oktoberfest als Dankeschön, weil sie zwei Jahre lang Baulärm ohne zu Murren ertragen haben: Ein Großteil der Bewohner des August-Jordan-Altenheims hat am Dienstag Mittag zusammen mit geladenen Gästen aus Stadt, Verwaltung und Baubeteiligten bei Weißwurst, Haxe und Co. die Fertigstellung des neuen Anbaus gefeiert. „Von dem ursprünglichen Haus ist nicht mehr viel da“, meinte Christian Baars, Geschäftsführer der Delmenhorster Heimstiftung. Jetzt sei das Haus wieder für die Zukunft gerüstet.

Zehn-Millionen-Euro-Investition

Zehn Millionen Euro hat die Delmenhorster Heimstiftung investiert, um das Haus an moderne Standards anzupassen. Damit ist das Gesamtbudget eingehalten worden, sagte Horst Spiekermann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Dabei habe der Bau die Verantwortlichen immer wieder auch vor große Herausforderungen gestellt. So seien beim Abriss der alten Küche Asbestplatten zum Vorschein gekommen, „wodurch die Abrisskosten in die Höhe geschossen sind“, berichtete Heimleiter Baars. Einige Nerven habe es auch gekostet, alte und neue Technik so miteinander zu verbinden, dass es zu keinen Ausfällen kam. Baars: „Es musste auf jeden Fall alles störungsfrei weiterlaufen. Und das hat dann auch geklappt.“

Mit dem Neubau sind nun 148 Pflegeplätze vorhanden

Insgesamt verfügt das Pflegeheim nun über 148 Pflegeplätze in Einzel- und Doppelzimmern. Im Neubau sind 65 Einzelzimmer untergebracht, außerdem Verwaltung, Großküche und ein Saal für Veranstaltungen. Vollständig erneuert wurden Ruf-, Telefon- und Brandschutzanlage sowie die Heizung. Insgesamt wurde die Bettenzahl um 31 Plätze aufgestockt. Die Reste des Altbaus aus der Zeit von 1952 sind im Zuge der Modernisierung abgerissen worden.

Haus ist zu 90 Prozent ausgelastet

Mit der Fertigstellung des Neubaus hat sich auch die Bewohnerzahl der Einrichtung von 85 auf 130 erhöht. „Der ganze Neubau ist mittlerweile belegt. Inzwischen sind wir zu 90 Prozent ausgelastet“, schilderte Baars. Nachfragen für die restlichen zehn Prozent gebe es bereits. „Allerdings fehlt uns das nötige Personal, um auch diese Plätze vergeben zu können. Das ist die nächste Herausforderung: ausreichend Pflegekräfte zu bekommen.“

Haus wurde 1952 gebaut

Das August-Jordan-Haus wurde 1952 mit 120 Pflegeplätzen, die ausschließlich in Zwei- und Dreibettzimmer untergebracht waren, eröffnet. Fünf Jahre später kamen 20 weitere Zimmer dazu, nun auch Einzelunterkünfte. Die erste große Modernisierung gab es 1994, als die erste Hälfte des Altbaus renoviert wurde. Bis dahin gab es in Delmenhorsts ältestem Pflegeheim immer noch Zimmer mit drei Betten, inklusive Gemeinschaftsbadezimmer auf dem Flur. 2002 wurde schließlich ein Teilbereich des Gebäudes abgerissen. Das Erwin-Pelka-Haus mit ausschließlich mit Einzelzimmern entstand. „Der Leerstand im Altbau aber wurde immer größer und so wurde eine Investition unausweichlich“, schilderte Baars.

Oktoberfest zum Dank für die Bewohner

Seit Mai dieses Jahres nun ist alles neu, Dreibett- wurden in Doppelzimmer umgewandelt und bereits erste Feste im Veranstaltungsraum gefeiert. Baars sagte: „Mit dem Oktoberfest heute wollen wir uns bei unseren Bewohnern dafür bedanken, dass sie den Baulärm der vergangenen zwei Jahre so kritiklos ertragen haben.“