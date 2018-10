Mann mit falschen Papieren in Delmenhorst gefasst MEC öffnen

Am Montag ist ein 36-jähriger Autofahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Symbolbild: Michael Gründel

Delmenhorst . Ein Führerschein fehlte, die Ausweispapiere waren falsch und weil er schon einmal ohne Fahrerlaubnis fuhr, lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Am Montag ist ein 36-jähriger Autofahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Am Ende wurde er wieder entlassen.