Delmenhorst. Bei der Kollision eines Kleinwagens mit einem SUV ist eine Delmenhorsterin leicht verletzt worden. Ein 86-Jähriger hatte ein von rechts kommendes Auto übersehen.

Leichte Verletzungen hat sich die Beifahrerin eines Kleinwagens bei einem Verkehrsunfall am Montag, 15. Oktober, gegen 16.50 Uhr in Delmenhorst zugezogen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 86-jährige Fahrer des Kleinwagens, ein Mann aus Delmenhorst, befuhr den Schlutterdamm und wollte die Adelheider Straße in Richtung Yorckstraße überqueren. Dabei übersah der Mann das von rechts kommende SUV einer 51-Jährigen aus Bremen.

Frau verletzt

Trotz einer eingeleiteten Bremsung stieß das SUV frontal in die rechte Fahrzeugseite des Kleinwagens. Dadurch wurde die 82-jährige Beifahrerin verletzt. Die Frau, ebenfalls aus Delmenhorst, wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Die Schäden an den beiden Autos wurden auf 4.000 Euro geschätzt.