Delmenhorst. Unbekannte haben am frühen Montagmorgen die Schaufensterscheibe einer Parfümerie in der Delmenhorster Innenstadt eingeschlagen. Außerdem entwendeten sie diverse Flaschen Parfüm. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben am Montag, 15. Oktober, zwischen 5 und 07.30 Uhr die Schaufensterscheibe einer Parfümerie in der Langen Straße in Delmenhorst beschädigt.

Auch Parfüm gestohlen

Aus der Auslage entwendeten die Täter dann diverse Flaschen Parfüm. Der entstandene Schaden am Geschäft wurde auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Delmenhorst bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 04221/1559-0 zu melden.