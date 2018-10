Delmenhorst. Ein Auto und ein Lkw sind am Montagabend auf der Düsternorter Straße in Delmenhorst frontal zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei verletzt.

Ein 47-jähriger Mann aus Stuhr wurde am Montag, 15. Oktober 2018, 21:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Cramerstraße in Delmenhorst verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Ford die Cramerstraße in Richtung Stadtmitte. Ihm kam ein 28-jähriger Mann aus Delmenhorst mit einem 7,5-Tonner entgegen. Der Fahrer des Lkws missachtete beim Linksabbiegen in die Düsternortstraße die Vorfahrt des 47-Jährigen, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw kam.

Pkw-Fahrer leicht verletzt

Durch den Zusammenstoß erlitt der Pkw-Fahrer Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Er galt zunächst als leicht verletzt. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wurde auf 4.000 Euro geschätzt.

Lkw-Fahrer betrunken

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Delmenhorst fest, dass vom Lkw-Fahrer erheblicher Alkoholgeruch ausging. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von fast zwei Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.