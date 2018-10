Chance für Integration in Delmenhorst nutzen

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst sollte die Chance zu mehr Integration nutzen und eine Zwischennutzung der ehemaligen Kita an der Breslauer Straße ermöglichen. Das findet dk-Redakteur Sascha Sebastian Rühl.

Flüchtlinge brauchen mehr als nur einen Schlafplatz, sie brauchen Gemeinschaft. Nur so gelingt Integration. Es war daher eine kluge Entscheidung, Ankommende an der Breslauer Straße in der ehemaligen Kita unterzubringen, wo die Mevlana-Gemeinde gleich auf der anderen Straßenseite ein Anlaufpunkt für sie sein konnte.

Das war für die Integration Gold wert. Nun soll das Gebäude leer stehen, bis vielleicht wieder mehr Flüchtlinge kommen. Warum? Die Räume könnten bis dahin auch von der Gemeinde genutzt werden, auch zur Integration der bereits angekommenen Flüchtlinge. Das würde Stadt, Gemeinde und den Geflüchteten helfen.