Delmenhorst. Bewusst kaufen, weniger verbrauchen, Ressourcen einsparen, richtig entsorgen: In der Gemeinde St. Stephanus hat man das eigene Handeln kritisch geprüft.

Mal so eben helfen, die Schöpfung zu bewahren und somit gleich die ganze Welt retten? Diese Aufgabe mag dann doch zu groß für einen einzelnen Menschen sein. Aber warum nicht einen ersten Schritt machen? Da ansetzen, wo man im Kleinen viel bewegen kann? Das haben sich Pfarrerin Nele Schomakers und mit ihr einige Ehrenamtliche aus der St.-Stephanus-Gemeinde am Stickgraser Damm gedacht. „Von der ersten Idee bis zum Beschluss des Gemeindekirchenrates ging alles recht schnell“, sagt Nele Schomakers. Und so macht die Gemeinde jetzt mit beim bundesweiten ökumenischen Projekt „Zukunft einkaufen – Glaubwürdig wirtschaften in Kirchen“, als erste Gemeinde in Delmenhorst. Gefördert von der Aktion Brot für die Welt und unterstützt von der Ev.-luth. Kirche in Oldenburg geht es darum, in der Gemeinde den öko-fairen Gedanken umzusetzen.

Einfluss nehmen

„Mit unserem Einkauf nehmen wir Einfluss auf Umwelt und Mitmenschen. Unsere Kaufentscheidungen stehen in direktem Zusammenhang mit Anbau-, Produktions- und Arbeitsbedingungen weltweit. Mit einer öko-fairen Beschaffung setzen wir ein klares Zeichen für die Zukunft, damit unser Lebensstil nicht zulasten von Mensch und Umwelt geht“, sagt Helena Inkermann, in der Oldenburgischen Kirche als Projektleiterin ,Zukunft einkaufen‘ tätig“.

Zeichen für Zukunft setzen

Ein Zeichen setzen wollen auch die Aktiven in St. Stephanus, sie wollen Vorreiter für andere sein. Was sie bisher schon geschafft haben und was noch kommen soll, steht im Mittelpunkt eines Aktionstages am Samstag, 27. Oktober, ab 16 Uhr im Gemeindezentrum. Dabei soll es auch darum gehen, was jeder Einzelne tun kann. Ein Flohmarkt, eine Ausstellung, eine Ideenwand und viele Aktionen sind in Vorbereitung. Um 18 Uhr wird zudem noch ein Film zum Thema gezeigt. Mit im Boot ist auch der Weltladen.

In St. Stephanus, das berichtet die Kirchenälteste Meike Wieting, musste man beim öko-fairen Gedanken gar nicht bei Null anfangen. Tee und Kaffee kam bereits aus fairem Handel, die Gemeinde bezieht längst Ökostrom, die Beleuchtung ist energiesparend auf LED umgestellt. Dennoch gab es viele Ansatzmöglichkeiten. „Wir haben zum Beispiel die Reinigungsmitteln auf den Prüfstand gestellt“, betont Jule Woltjen, derzeit in Vertretung als Küsterin aktiv. Umweltfreundlicher sind die Produkte, der Verbrauch werde besser gesteuert. Selbst das Toilettenpapier folgt jetzt dem ökofairen Gedanken. Auch die Mülltrennung sei jetzt besser aufgestellt.

Nachhaltig und ganzheitlich

Bei Veranstaltungen wie dem Frühstück im Gemeindehaus werde auf Fleisch verzichtet. Stets zähle, darauf verweist Helena Inkermann, der nachhaltige und ganzheitliche Gedanke. Dabei stehe auch die Entlohnung derer im Fokus, die Waren produzieren: „In der gesamten Wertschöpfungskette – von den Rohmaterialien bis zum Endprodukt – sollen die Menschenrechte geachtet werden.“ Bisher haben wir nur gute Erfahrungen gemacht, die Resonanz ist positiv“, sagt Nele Schomakers. Nächstes Ziel ist jetzt die Zertifizierungsurkunde „Zukunft einkaufen“. Die soll es im Frühjahr 2019 geben.