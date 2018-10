Die ehemalige Kita an der Breslauer Straße in Delmenhorst soll weiterhin für Flüchtlinge bereit gehalten werden. Foto: Sascha Sebastian Rühl

Delmenhorst. Rund 100 Flüchtlinge sind durchschnittlich in den vergangenen Monaten in der Delmenhorster Kaserne untergebracht gewesen. An den leer stehenden Unterkünften will die Stadt festhalten, da die Entwicklung der Flüchtlingssituation nicht absehbar sei.