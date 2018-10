Kontaktstellenteam wirbt im Kino für junge Selbsthilfe: (v. li.) Gordon Pollock (Vechta), Sophie Kliemisch (Delmenhorst), Rita Otten (Cloppenburg), Melanie Fischer (Vechta), Bettina Grieshop-Matterne (AOK), Madlen Seelhoff (Vechta) und Uli Gödel (Delmenhorst). Foto: D. Kattinger

Delmenhorst/ Vechta Das Image der Selbsthilfe gerade bei jungen Menschen verbessern soll der Kinospot „Junge Selbsthilfe“, der kürzlich in Vechta Premiere feierte und nun ein Jahr lang in 30 Kinosälen in Delmenhorst und umzu zu sehen ist.