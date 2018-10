Delmenhorst. Das 27. Kartoffelfest Delmenhorsts ist im vollen Gange. Am Sonntagmittag, 14. Oktober, hat Delmenhorsts Bürgermeisterin Antje Beilemann das Fest zusammen mit dem Neuenkirchener Kartoffelkönig Markus Grönke eröffnet. Parallel sind die Geschäfte der Innenstadt geöffnet.

90 Aussteller, viele Gastwirte, Kartoffelliebhaber, Musiker und tausende von Gästen: So ist das 27. Kartoffelfest in Delmenhorst gestartet. Bei der Eröffnung wünschte sich Antje Beilemann, Bürgermeisterin der Stadt, dass für jedes Ohr und jeden Gaumen etwas dabei ist. „Wir freuen und sehr, dass dieses Fest wieder ein voller Erfolg zu werden verspricht“, rief sie mit Blick auf das sonnige Wetter. Die „bunte dolle olle Knolle“ werde alle Besucher in ihren Bann ziehen.

Musik, Informationen rund um öffentliche Einrichtungen oder soziale Verbände, sowie die Kartoffel in all ihren Gestalten und Zubereitungsarten werden noch bis 18 Uhr das Leben in der Innenstadt bestimmen. Zusätzlich haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Tausende strömen durch die Stadt.