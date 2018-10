Delmenhorst. Noch bevor die Bewohner ihr Eigenheim beziehen konnten, haben bereits Einbrecher zugeschlagen. Sie stahlen noch verpackte Möbel und eine Waschmaschine.

Die Unbekannten hebelten in der Zeit von Freitag, 12. Oktober, 18 Uhr bis Samstag, 13. Oktober, 9.30 Uhr die Terrassentür eines Hauses an der Ricarda-Huch-Straße in Delmenhorst auf, wie die Polizei mitteilt. Sie entwendeten noch verpackte Einrichtungsgegenstände und eine Waschmaschine. Die Beamten schätzen den Schaden auf 10.000 Euro.