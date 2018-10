Keine Lösung für Müllberg an Problemblöcken in Sicht MEC öffnen

Müll stapelt sich neben den Blöcken Am Wollepark 11 und 12. Abgeholt wird er wohl nicht werden. Foto: Sascha Sebastian Rühl

Delmenhorst. Große Berge an Sperrmüll türmen sich an einigen Wohnblöcken Am Wollepark. Die Stadt ist nicht zuständig, dem Hausverwalter fehlt das Geld für die Entsorgung.