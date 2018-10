Nicole Jäger ist mit ihrem Comedy-Programm „Nicht direkt perfekt“ unterwegs und hält sich und ihren Geschlechtsgenossinnen den Spiegel vor – in der kommenden Woche auch in Delmenhorst. Foto: Stefan Pick

Delmenhorst. Bestseller-Autorin, eine erfolgreiche zweite Tour als Comedienne, reichlich TV-Präsenz – es läuft gerade richtig rund bei Nicole Jäger. Sie ist, man darf das so platt sagen, weil sie selbst kein Blatt vor den Mund nimmt und Gags erkennt, wenn sie sich bieten, ganz dick im Geschäft. Am Donnerstag, 18. Oktober, tritt sie mit ihrem Programm „Nicht direkt perfekt“ in der Divarena auf. Im Interview spricht sie über Body-Shaming, die Liebe zur Bühne und über sich als „große, fette, blonde Frau“.