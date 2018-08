Hoykenkamp Fast 300 Kinder werden zum Schuljahr 2018/19 in Ganderkesee eingeschult. Unter ihnen die sechsjährige Zoe aus Hoykenkamp.

Ich bin ein bisschen traurig“, sagt Zoe Margraf. „Aber ich hab ja Erinnerungen an den Kindergarten.“ Dass ihre Einschulung am heutigen Samstag einige Veränderungen mit sich bringt, ist der Sechsjährigen längst bewusst, eine Schulranzenparty hat sie schon hinter sich. Als eines von fast 300 Kindern aus Ganderkesee erlebt Zoe heute den Start in ihre Schullaufbahn.

Eine Patin wartet an der Schule

Drei Jahre hat sie die Kita „Schatzinsel“ besucht, war Teil der Delfin-Gruppe, zuletzt sogar mit ihrem dreijährigen Bruder Fin. Einige ihr bekannte Gesichter wird sie in der Grundschule Heide wiedertreffen. Auch Cheyenne, die ihr als Schulpatin zugewiesen wurde und ihr die ersten Schritte in der ungewohnten Umgebung erleichtern soll.

15 Gäste werden mitfeiern

Für die ganze Familie ist der heutige Tag ein besonderer. Aus Mecklenburg-Vorpommern reisen die Eltern von Papa Marcus an, insgesamt werden etwa 15 Gäste mitfeiern. Mama Tina spricht von einem neuen Lebensabschnitt auch für sich selbst. Ihre Arbeit an der Rezeption eines Bremer Hotels hat sie eigens um täglich eine Stunde reduziert, um für ihre Tochter da sein zu können, wenn sie künftig früher daheim ist als zu Kindergartenzeiten.

Start als Schulbuskind

Zoe wird zunächst ein Schulbuskind sein. Auch weil ihr Schulweg über die Bahngleise am Hohenborn führen, kann sie dieses Angebot für zwei Jahre kostenfrei nutzen. Auf dem Weg zur Haltestelle wird die Mama bis auf Weiteres an ihrer Seite sein.

Zoe findet Frau Weber „sehr nett“

Ihre Klassenlehrerin Frau Weber hat Zoe schon kennengelernt und ist angetan: „Ich finde sie sehr nett.“ Auf Turnen und Basteln freut sich die Abc-Schützin am meisten. Aber auch schreiben zu lernen, sei toll. Die Delfin-Ära endet heute endgültig, ab sofort ist Zoe Teil der Marienkäfer-Klasse.