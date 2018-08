Auto vor Helmut-Lange-Haus in Delmenhorst beschädigt MEC öffnen

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Delmenhorst. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Ein geschätzter Schaden von 2500 Euro ist am Dienstag bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Helmut-Lange-Hauses an der Cramerstraße in Delmenhorst entstanden.