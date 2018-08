Viel Platz zum Baden: Das Delmenhorster Freibad 1984. Foto: H. Pollem

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst ist die einzige kreisfreie Stadt in Niedersachsen und die einzige größere Gemeinde in der Region ohne Freibad und Badesee. Ein Bilderbogen erinnert an frühere Badefreuden unter freiem Himmel.