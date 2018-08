Vortrag über transatlantische Beziehungen in Delmenhorst MEC öffnen

Prof. Dr. Christiane Lemke hat von 2010 bis 2014 den Max-Weber-Lehrstuhl für deutsche und europäische Politik an der New York University inne. Foto: HWK

Delmenhorst. Unter dem Titel „Wertegemeinschaft oder Streitkultur: Die transatlantischen Beziehungen nach der nationalistischen Wende in den USA“ hält Prof. Dr. Christiane Lemke am Montag, 13. August 2018, um 19.30 Uhr einen Vortrag im Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK). Lemke ist Professorin für Politische Wissenschaft an der Leibniz Universität Hannover und Leiterin des Arbeitsbereichs Internationale Beziehungen im Institut für Politische Wissenschaft.