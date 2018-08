Der Tango steht für Hingabe und Leidenschaft. Symbolbild: : imago/ARCO IMAGES

Delmenhorst. In der Stadtkirche soll am Samstagabend, 11. August, ein besonderer Gottesdienst gefeiert werden. Um 18 Uhr bittet Kreispfarrer Bertram Althausen zu einem Tango-Gottesdienst ins Gotteshaus. Im Anschluss steht von 19 bis 21 Uhr ein für alle offenes Tango-Tanzen in der Kirche an.