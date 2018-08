Sie sind die neuen Stadtmajestäten der Delmenhorster Schützen: (v. l.) Fabio Brockmann, Birgit Zygmunt und Andreas Plaggenmeier. Foto: Dirk Hamm

Delmenhorst. Am ersten Tag des Schützenfests auf der Schießsportanlage am Tiergarten sind am Samstag die neuen Stadtmajestäten proklamiert worden. Das Königshaus des Delmenhorster Schützenvereins von 1847 wird am Montag verkündet.