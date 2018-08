Mit 1,5 Promille im Blut wurde der 82-Jährige erwischt. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Mit 1,5 Promille im Blut und am Steuer wurde am Freitag, 3. August, ein 82-Jähriger von der Polizei in Delmenhorst erwischt. Zuvor wurde er gesehen, wie er noch eine Schnapsflasche wegwarf.