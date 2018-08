Hier wurden einst Millionen Brote gebacken: In dem Eckhaus in Heidkrug war bis 1970 die Bäckerei Cebulla zu finden. Foto: Jens Tönjes

Delmenhorst. Das Haus steht noch heute, der klangvolle Name Cebulla ist allerdings verschwunden: Bis zum Jahr 1970 führten erst Vater Johann, dann Sohn Heinz Cebulla in dem Eckhaus an der Bremer Heerstraße/Großer Tannenweg in Heidkrug eine Großbäckerei.