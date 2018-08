Die Talentcampus-Teilnehmer haben zum Abschluss noch einmal gemeinsam getanzt. Foto: Biljana Neloska

Delmenhorst. „Spaß an Deutsch, IT, Tanz und Theater“- unter diesem Motto stand das Talentcampus-Ferienprojekt an der Volkshochschule. 18 Kinder und Jugendliche haben mitgemacht und in einer Abschlusspräsentation gezeigt, was sie gelernt haben.