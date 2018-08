Weil ein Hund auf einem Parkplatz im Auto eingeschlossen war, hatten Zeugen am Donnerstagvormittag die Polizei gerufen. Symbolbild: dpa

Delmenhorst. Ein Hund ist bei der Sommerhitze in einem Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Delmenhorst eingeschlossen worden. Die Polizei bestätigt den Fall, der sich am Donnerstagvormittag, 2. August, zugetragen hatte. Die warnt davor, Tiere auf eigene Faust durch das Einschlagen des Autofensters zu befreien.