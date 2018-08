Delmenhorst. Angeln in der Heidkruger Bäke ist in diesem Sommer nicht sonderlich populär. Ein Delmenhorster nutzt die Trockenheit für ein humorvolles Foto.

Durch die anhaltende Trockenheit ist wie berichtet die Heidkruger Bäke völlig ausgetrocknet. Während Landwirte in der Region den aktuellen Zustand als Katastrophe bezeichnen, hat der Delmenhorster Fotograf Thomas Kastens eine gute Idee für ein besonderes Foto gehabt: Er schleppte ein Kanu samt Angelausrüstung zur ausgetrockneten Bäke und stellte einen Angelausflug dar, der wenig Erfolg verspricht.

In der Heidkruger Bäke zeigt sich das Ausmaß der Dürre. Foto: Jan-Eric Fiedler





In der Bäke macht sich die Dürre in Delmenhorst am stärksten bemerkbar. Zahlreiche Fische sind darin der Trockenheit zum Opfer gefallen. Über lange Strecken liegt in der Heidkruger Bäke das Flussbett frei.