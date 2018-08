Delmenhorst. „Fatih Morgana“: Kabarettist Fatih Çevikkollu kommt erneut an die Delme. Er blickt unter anderem satirisch auf Fake-News.

Fatih Çevikkollu widmet sich in seinem sechsten Soloprogramm, das er am Freitag, 17. August, 20 Uhr, in der Markthalle präsentiert, dem Schein und dem Sein, den Nachrichten und den Fake-News. Titel des Abends: „Fatih Morgana“.

Die Echokammer der Realität lässt nur durch, was man hören will. Doch wer sich permanent in seiner Wohlfühl-Filterblase bewegt, besorgt es sich ständig selbst – möglicherweise befriedigend, aber ist es auch befruchtend? Willkommen in der schönen neuen Welt der alternativen Fakten.

Wenn die Welt verrücktspielt

Rückt die ganze Welt nach rechts? Werden wir islamisiert? Was macht die Digitalisierung mit uns? Wenn die Welt verrücktspielt und in Angst und Hysterie verfällt, braucht es jemanden, der sie wieder gerade rückt. Fatih Çevikkollu ruft in die Kammern hinein und sticht die Nadel in die Blasen, denn nichts ist wie es scheint.

Tickets gibt es ab sofort beim Kulturbüro im Erdgeschoss des Rathauses für 15, ermäßigt für 13 Euro. Weitere Informationen unter der Telefonnummer (04221) 992464 oder per E-Mail an kulturbuero@delmenhorst.de.