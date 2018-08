delmenhorst. Gegen Alltagssexismus, gegen sexistische Darstellungen in Medien: Anlässlich des 20-jährigen Geburtstags lädt der Mädchenarbeitskreis Gesa zum Fachtag „Alltagssexismus und Rollenbilder in der medialen Darstellung von Mädchen und Frauen“ ein.

Der Fachtag am 30. August von 9 bis 13 Uhr in der Markthalle, richtet sich an pädagogische Fachkräfte, aber auch an Eltern und interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Wie Germany’s Next Topmodel die Selbstwahrnehmung von Mädchen verändert

Hauptvortragende sind Tanja Opitz und Dr. Stevie Schmiedel. Dr. Schmiedel hat sich unter anderem als Geschäftsführerin bei Pinkstinks Germany einen Namen gemacht, einer jungen Protestorganisation, die sich gegen Produkte, Werbe- und Medieninhalte richtet, „die Kindern eine limitierende Geschlechterrolle zuweisen“, heißt es vorab. Sie wird in ihrem Vortrag auf „Germany’s Next Topmodel und die Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung von Mädchen“ eingehen. Dr. Schmiedel ist zudem Dozentin für Genderforschung, unter anderem an der Universität Hamburg.

Pubertät und Medien im Blick

Opitz ist Erziehungswissenschaftlerin und Prüferin bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF). Sie wird einen Vortrag über „Entwicklungsaufgaben in der Pubertät vor dem Hintergrund einer veränderten Medienlandschaft“ halten. Die Referentin ist bei der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen unter anderem im Bereich der Sexualaufklärung und Aidsprävention tätig.

Beide Referentinnen werden verstärkt einen Praxisbezug zur pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen herstellen, heißt es vorab.

Der Fachtag am 30.Augustin der Markthalle ist kostenlos. Anmeldungen werden bis 17. August im Fachdienst Jugendarbeit per E-Mail an maren.knoblich@delmenhorst.de angenommen. Ein Anmeldeformular gibt es hier.