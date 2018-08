Delmenhorst. Dave Davis, Hans Werner Olm und Gaby Köster: Das Comedyprogramm der Divarena klingt vielversprechend. Mrs. Greenbird und Reinhold Beckmann zählen zu den musikalischen Highlights.

Alles hat ein Ende. Auch die Sommerpause der Divarena. Nach neun Wochen ohne Veranstaltung startet am Donnerstag, 9. August, mit dem Comedy Club das Programm der zweiten Jahreshälfte. Um 20 Uhr stehen Andreas Weber, Don Clarke und Stefan Danziger auf der Bühne.

Dave Davis kommt mit neuem Programm

Bis zum Jahresende geben sich zahlreiche TV-Promis und Comedy-Größen in der Divarena die Klinke in die Hand. Hier sind einige ausgewählte Highlights. Als Toilettenmann „Motombo Umbokko“ hat sich der Comedian Dave Davis über die Jahre einen Namen in der deutschen Comedy-Landschaft gemacht. Der Komiker, der 2010 als bester Newcomer mit dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet wurde, kommt am Sonntag, 26. August, 20 Uhr, mit seinem neuen Programm „Genial verrückt – Nichts reimt sich auf Mensch“ nach Delmenhorst.

Viele Highlights im September

Der September ist gleich mit mehreren Höhepunkten bestückt. Am Samstag, 8. September, steigt die vierte Ausgabe des Delmenhorster Oktoberfestes. Ab 18 Uhr wird im großen Festzelt vor der Divarena wieder zünftig gefeiert. Für Stimmung sorgen die Live-Band „Impuls“ und Wiesn-DJ Paddy. Über die Hälfte der Tickets sind bereits verkauft.

Lesung mit Sonya Kraus

Eine Woche später am Samstag, 15. August, 20 Uhr, kommt mit Sonya Kraus ein TV-Promi nach Delmenhorst. Die Autorin, Schauspielerin und Moderatorin liest aus ihrem Buch „Baustelle Blödmann“ vor.

Divarena präsentiert erstmals Musical

Erstmals wird im Event- und Kulturtheater an der Gustav-Stresemann-Straße auch ein Musical aufgeführt. „Nur noch schnell die Hochzeit retten“ heißt das Stück, das am 12. Oktober, 20 Uhr, gezeigt wird.

Altmeister des Kabaretts treten auf

Amüsante Stunden verspricht der Auftritt von Hans Werner Olm. Das Kabarettisten-Urgestein ist am Freitag, 26. Oktober, 20 Uhr, mit seinem neuen Programm zu Gast. Mit Wolfgang Trepper kehrt am Dienstag, 30. Oktober, 20 Uhr, ein bekanntes Gesicht zurück nach Delmenhorst. Mit Gaby Köster und Ausbilder Schmidt kommen noch zwei Comedy-Altmeister in die Divarena. Köster ist am Donnerstag, 8. November zu Gast. Ausbilder Schmidt, einen Tag später. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Musik von Folk-Duo und TV-Moderator

Zum Jahresausklang mischen dann auch musikalische Gäste unter das comedy- und kabarettlastige Programm. Unter der Überschrift „One Day In June“ spielt das Folk-Duo Mrs. Greenbird am Samstag, 3. November, 20 Uhr, auf.

Und was TV-Moderator Reinhold Beckmann an der Klampfe kann, zeigt er mit dem Gitarristen Johannes Wennrich am Samstag, 24. November, 20 Uhr. Dann füllt er den Abend mit seinem neuen Album Freispiel.