Ein Rentner wurde in der Bahnhofstraße Opfer eines Trickdiebstahls. Symbolfoto: Hermann Pentermann

Delmenhorst. Ein 78-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße in Delmenhorst bestohlen worden. Der Täter lauerte anscheinend bei einer Bank auf den Rentner und erbeutete mehrere hundert Euro.