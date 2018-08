Delmenhorst. Die Polizei Delmenhorst sucht die Eigentümer von zwei Tresoren.

Der erste Tresor ist am Donnerstag, 26. Juli, gegen 15.45 Uhr hinter dem Telekom-Grundstück am Brendelweg gefunden und bei der Polizei abgegeben. Der zweite Tresor ist am Freitag, 27. Juli, gegen 15.30 Uhr im Fischteich auf dem Gelände an der Syker Straße gefunden worden, auf dem einst das abgebrannten Gasthaus „Zur Pultern“ stand. Beide Tresore konnten bislang nicht zugeordnet werden. Wer Hinweise zu Herkunft der Panzerschränke geben kann, wird gebeten, sich unter (04221) 15590 mit der Polizei zu setzen. Fotos von den Tresoren finden sich hier.