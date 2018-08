Burginsel in Delmenhorst für Konzert gesperrt MEC öffnen

Aufgrund der Aufbauarbeiten für das Konzert der Brass Band „Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble“ wird die Burginsel am Sonntag, 5. August, für Parkbesucher gesperrt. Foto: Brazzone

Delmenhorst. Aufgrund der Aufbauarbeiten für das Konzert der Brass Band „Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble“ im Rahmen des 16. GartenKultur-Musikfestivals, wird die Burginsel in den Graftanlagen am Sonntag, 5. August, für Parkbesucher gesperrt.