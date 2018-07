Stehen für das Engagement des Jugendhaus-Teams (v.li.): Katharina Martens, Dieter Damm und Teresa Hüser. Foto: Leonie Erdmann

Delmenhorst. Das 40-jährige Bestehen des Jugendhauses an der Wittekindstraße in Delmenhorst ist am Dienstag groß gefeiert worden. Zahlreiche Kinder, Jugendliche, Eltern und ehemalige Mitarbeiter machten das Fest zum Erfolg.